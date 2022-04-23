Артета о поддержке Роналду на «Энфилде»: «Повод для гордости. Приятно работать в лиге, где происходит такое»

Микель Артета высказался о Криштиану Роналду, у которого умер новорожденный сын. «Я не думаю, что должен говорить об этом, ведь сложно осознать всю боль, не испытав такого.

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