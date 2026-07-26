Вопрос от подписчика А что опять с электричеством (ул.Пионерская )? Отключают второй день! Хотя в этом году были установлены и проведены новые ЛЭП!!! #НАКИПЕЛО.
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Вопрос от подписчика А что опять с электричеством (ул.Пионерская )? Отключают второй день! Хотя в этом году были установлены и проведены новые ЛЭП!!! #НАКИПЕЛО.
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