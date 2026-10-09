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В Республике Алтай простятся со стрелком-сапером, погибшим на СВО

В Республике Алтай простятся со стрелком-сапером, погибшим на СВО

На СВО погиб военнослужащий из Республики Алтай Владимир (Амаду) Рыжкин. Об этом сообщил канал "Республика Алтай в МАХ".

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