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Экономическое давление на Армению: как внешние силы могут повлиять в 2025 году

Экономическое давление на Армению: как внешние силы могут повлиять в 2025 году

В докладе Службы внешней разведки Армении предупреждается о том, что внешние силы могут усилить экономическое воздействие на страну в 2025 году, используя её логистическую зависимость для политического влияния и вмешательства в предвыборный процесс.

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