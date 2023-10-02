Трюки телефонных мошенников и их последствия

Схемы обмана обязательно раскрываются, но не «живут» долго в памяти обычных людей. Со временем о них забывают все, кроме мошенников, которые добавляют к ним новые детали и делают из более эффективными применительно к изменившимся условиям.
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