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В Салехарде опять проблемы с детсадом «Мамонтёнок»: теперь провалилась игровая площадка

В Салехарде опять проблемы с детсадом «Мамонтёнок»: теперь провалилась игровая площадка

В Салехарде у детского сада «Мамонтенок» провалилась детская площадка. Это тот самый детский сад, под которым ранее поплыли грунты и пришлось ставить систему заморозки грунтов.

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