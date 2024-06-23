Пашинян готовится к новому удару по России: Оппозиция Армении молчать не стала

Депутат Кочарян призвал власти Армении "не отворачиваться" от России, так как это невыгодно самой республикеСын бывшего президента Армении Левон Кочарян дал интервью агентству "Sputnik", в ходе которого, в частности, были затронуты проблемные вопросы в русско-армянских отношениях.