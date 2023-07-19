Удар по Крымскому мосту планировали заранее – новое доказательство

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Леонид Ла Рошель

Дебильный заголовок. Что, у кого-то было мнение, что такая атака могла быть спонтанной? Сели бухать или ширяться двое-трое усроразведчиков-диверсантов и по пьяни решили, а давай по Крымскому мосту шарахнем, у нас там где-то парочка подводных дронов завалялась, всё равно лежат без дела.. и шарахнули...?