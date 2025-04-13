В Киргизии предотвратили попытку госпереворота

Проведение массовых беспорядков с целью государственного переворота предотвратила в Киргизии служба государственного комитета национальной безопасности республики, сообщает 9 апреля пресс-служба госбезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии