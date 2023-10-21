Вильфанд объявил о начале предзимья в европейских регионах России

В западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью для информагентства URA.
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