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Вильфанд объявил о начале предзимья в европейских регионах России

Вильфанд объявил о начале предзимья в европейских регионах России

В западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью для информагентства URA.

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