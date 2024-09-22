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Бастрыкин потребовал наказать мужчину после госпитализации педагога

Бастрыкин потребовал наказать мужчину после госпитализации педагога

Глава СКР Александр Бастрыкин требует наказать мужчину, оскорбившего челябинскую учительницу. Школьный педагог была госпитализирована после инцидента.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Какой мужчина? Мразь.
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15 час.
рубцова галина
А по моему мнению в этой истории  нужно внимательно разбираться. Выяснить все как следует В чем причина такого поведения мужчины.  Ведь  это отец ученика? Бывает, что  учитель выбирает себе жертву   и реализует свои садистские наклонности. Ребенок  в школе беззащитен А Бастрыкин  мигом распорядился -наказать! Не мудро.
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12 час.

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