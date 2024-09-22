Бастрыкин потребовал наказать мужчину после госпитализации педагога

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А по моему мнению в этой истории нужно внимательно разбираться. Выяснить все как следует В чем причина такого поведения мужчины. Ведь это отец ученика? Бывает, что учитель выбирает себе жертву и реализует свои садистские наклонности. Ребенок в школе беззащитен А Бастрыкин мигом распорядился -наказать! Не мудро.