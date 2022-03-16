Закон и Порядок

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Сенатор Джо Манчин выступил против выдвижения Сары Блум Раскин на пост вице-председателя ФРС

Консервативный сенатор-демократ Джо Манчин в понедельник, 14 марта, заявил, что не поддержит кандидатуру Сары Блум Раскин на высшую регулирующую должность в Федеральной резервной системе.

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