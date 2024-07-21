Жительница Устьянского округа потеряла 3,5 миллиона рублей, поверив аферистам

В ОМВД России «Устьянский» обратилась женщина 1980 года рождения с заявлением о мошенничествеВ ОМВД России «Устьянский» обратилась женщина 1980 года рождения с заявлением о мошенничествеОна рассказала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный мужчина через анонимный мессенджер, представившись сотрудником правоохранительных органов.