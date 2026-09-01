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За рулем

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Пятилетние «японцы» и «корейцы» бьют ценовые рекорды

Пятилетние «японцы» и «корейцы» бьют ценовые рекорды

В 2026 году российские автолюбители по-прежнему верны проверенным иномаркам: пятилетние Toyota, Kia и Hyundai остаются главными героями вторичного рынка.

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