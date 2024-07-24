Комментатор Шнякин рассказал о конфликте Карпина и Глушенкова

Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте "Чемпионата.com" "Премьер-лига несправедливости" рассказал, что у российского специалиста Валерия Карпина и футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова случился конфликт, поэтому игрок не получает вызов в сборную России.