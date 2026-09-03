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Русский Днепропетровск

184 подписчика

Выход из зоны комфорта

Выход из зоны комфорта

Сергей Донецкий 3 сентября 2026 г.   Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во всё более и более причудливом виде.

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