Страна и люди
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Страна и люди

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NYT: послы США заявили о рисках для репутации США из-за отказа помочь Украине

NYT: послы США заявили о рисках для репутации США из-за отказа помочь Украине

Группа послов США в девяти странах Индо-Тихоокеанского региона призвали Конгресс США одобрить законопроект о допфинансировании, которое включало бы в себя помощь и Украине, и Израилю, объясняя его важность доверием со стороны стратегических партнеров США.

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