В Екатеринбурге шесть рабочих почувствовали себя плохо после чистки колодца

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе в одной из промзон произошел инцидент. Как сообщает «Новый День», рабочие подрядной организации проводили чистку коллектора, который залило водой после двухдневных дождей.
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