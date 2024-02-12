Ночью на калужской дороге "Гранта" врезалась в автоцистерну

В ночь на понедельник в Малоярославецком районе Калужской области произошла авария. По данным МЧС, 12 февраля в 2 часа 52 минуты на пульт спасателей поступило сообщение об варии на 134 км автодороги А-130.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии