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Ночью на калужской дороге "Гранта" врезалась в автоцистерну

Ночью на калужской дороге "Гранта" врезалась в автоцистерну

В ночь на понедельник в Малоярославецком районе Калужской области произошла авария. По данным МЧС, 12 февраля в 2 часа 52 минуты на пульт спасателей поступило сообщение об варии на 134 км автодороги А-130.

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