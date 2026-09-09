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Царьград

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Каяки и SUP: активный отдых в Хохловке и окрестностях Перми

Каяки и SUP: активный отдых в Хохловке и окрестностях Перми

Откройте для себя активный отдых в Хохловке: каяки и SUP-доски ждут вас! «Каяки в Хохловке X59», «Акватрейл» и «Тропика» предлагают разнообразные маршруты и аренду оборудования.

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