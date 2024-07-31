Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

НЕТ, президент не шутил, когда говорил о "галошах"... ЕГО ТАК ВОСПИТАЛИ В ПИТЕРЕ!! Там же постоянные дожди и слякоть, климат мерзкий, вот он в галошах и ходил постоянно... И помнил только ИХ!...

ВА

Владимир Амосов

По разному люди жили. Кто из ресторанов не вылезал, а кто жил от зарплаты до зарплаты. А то и вообще .... Я приехал в гости к родной тети (Тамбовская обл. Уварово, Средний Шибряй), так тетя бегала по селу искала пару яиц для окрошки. А когда умер отец, мать заказывала мясо мне в Москве, так как в магазинах области даже мясных отделов не было. А за покрышками для "Москвича" я был в очереди 160- тысячный.И так далее и тому подобное.