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    По разному люди жили. Кто из ресторанов не вылезал, а кто жил от зарплаты до зарплаты. А то и вообще .... Я приехал в...Наталья Варлей: Л...
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Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! В свободные дни, часы, минуты – мы не отдыхали, а бегали по театрам, выставкам, музеям, просиживали в читальных залах, не пропускали новые программы в цирке и кинопремьеры… Помню, каким потрясением стал для меня фильм «Шербурские зонтики» с прекрасными Катрин Денёв и Нино Кастельнуово.

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Комментарии
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лина любимцева
Кому-то не нравится правда, которую вы  рассказали. Ставят &quot;черные руки&quot;... своими черными руками и мозгами!!
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1 час.
лл
лина любимцева
НЕТ, президент не шутил, когда говорил о &quot;галошах&quot;... ЕГО ТАК ВОСПИТАЛИ В ПИТЕРЕ!! Там же постоянные дожди и слякоть, климат мерзкий, вот он в галошах и ходил постоянно... И помнил только ИХ!...
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1 час.
ВА
Владимир Амосов
По разному люди жили. Кто из ресторанов не вылезал, а кто жил от зарплаты до зарплаты. А то и вообще .... Я приехал в гости к родной тети (Тамбовская обл. Уварово, Средний Шибряй), так тетя бегала по селу искала пару яиц для окрошки. А когда умер отец, мать заказывала мясо мне в Москве, так как в магазинах области даже мясных отделов не было. А за покрышками для &quot;Москвича&quot; я был в очереди   160- тысячный.И так далее и тому подобное.
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16 мин.

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