СКА впервые победил после возвращения на "СКА Арену" в матче против "Торпедо"

Для петербургского клуба СКА возвращение на «СКА Арену» после долгой реконструкции сначала не обозначилось победой, однако в матче с «Торпедо» домашний лед помог хоккеистам во втором и третьем периодах обойти оппонента.
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