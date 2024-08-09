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Минобороны показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами"

Минобороны показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами"

Военное ведомство опубликовало видео уничтожения вражеской бронетехники в Курской областиРусские солдаты уничтожили в приграничном районе Курской области танк и бронеавтомобиль ВСУ.

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