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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о возможной игре России с Турцией: «Отлично! Главное, чтобы они не отказались с нами играть из-за результатов. Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»

«Возможная игра с Турцией? Отношусь положительно, это отлично! Это отлично в плане футбола. Хотелось бы еще, чтобы это в Турции произошло.

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