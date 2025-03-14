Журналисты выяснили причины стрельбы у детского сада

В Новой Москве у детского сада произошла стрельба, вызванная личным конфликтом между мужчинами. Инцидент произошел в результате спора между бывшим мужем и новым партнером женщины, которая пришла забирать ребенка из детского садика Bilingual Kids Academy.
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