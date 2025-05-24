Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в связи с публикацией о противоправном поведении мигранта в Санкт-Петербурге

В СМИ сообщается, что в посёлке Парголово Санкт-Петербурга мигрант напал с кувалдой на двух рабочих из-за шума от ремонта в соседней квартире, причинив им телесные повреждения, а также повредил имущество на сумму более 100 тыс.
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