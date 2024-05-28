Минцифры обсуждает плату за использование зарубежного софта компаниями РФ

Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе своего выступления на TAdviser SummIT заявил, что Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения.
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