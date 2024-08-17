В Приморье полностью восстановили подачу электричества

Энергетики подключили всех потребителей, оставшихся без электричества после масштабного отключения света в Приморье, к электроснабжению, сообщает пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
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