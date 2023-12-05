Ракета движения ХАМАС могла вызвать ядерный взрыв?

Ракета, запущенная с территории сектора Газа во время атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, с определенной долей вероятности могла попасть по авиабазе, где хранилось ядерное оружие.
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