«Ни стыда, ни совести!»: 20+ людей, которые разозлят вас своей наглостью

Скромность? Приличие? Чувство такта? Не, не слышали! Только посмотрите, что творят люди из подборки ниже! Не зря говорят, наглость — второе счастье, ведь герои нашего обзора чувствуют себя вполне комфортно и даже не беспокоятся, что подумают о них окружающие.