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Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

Опасные бреши в небе над Крымским полуостровом пора закрывать Вскоре после полудня в пятницу, 22 сентября 2023 года, мощным ракетным ударом противник нанес тяжелейшие повреждения штабу Черноморского флота, расположенному в самом центре Севастополя.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
по моей информации в севастополе не было оповещение о нападении вот одна из причин гибили военных в штабе по факту уже прилетевших было сказано . факт
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16 час.
v
viach
&quot;...что касается Черноморского флота, то управление им не будет потеряно ни на минуту,...&quot; После всего этого  КТО  ПОВЕРИТ ?
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15 час.
ВераВерная
Ну выразим озабоченность, в первый раз что ли? Миротворцев наших в упор расстреливают, штабы ЧФ взрывают, воду для бойцов нашей армии травят, вертолёты угоняют...что ещё надо, чтоб очнулись?
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15 час.

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