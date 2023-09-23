Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

Компанцев Сергей по моей информации в севастополе не было оповещение о нападении вот одна из причин гибили военных в штабе по факту уже прилетевших было сказано . факт

v viach "...что касается Черноморского флота, то управление им не будет потеряно ни на минуту,..." После всего этого КТО ПОВЕРИТ ?