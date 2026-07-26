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Журнал «Профиль»

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Мигрантам ужесточат правила пребывания, а ИИ получит правовое регулирование: Путин подписал новые законы

Мигрантам ужесточат правила пребывания, а ИИ получит правовое регулирование: Путин подписал новые законы

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые вводят новые правила для иностранных граждан, регулируют развитие искусственного интеллекта и устанавливают дополнительные меры контроля в цифровой сфере.

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