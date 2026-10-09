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Нижегородская правда

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По инициативе «Единой России» закреплен особый статус педагогов

По инициативе «Единой России» закреплен особый статус педагогов

«Единая Россия» работает над развитием сферы образования сразу по нескольким направлениям: это и инфраструктура, и помощь педагогам.

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