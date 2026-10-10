Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова признан лучшим на фестивале «Евразийский мост»

Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова признан лучшим на конкурсе игрового кино X Международного кинофестиваля «Евразийский мост», который проходил в Москве с 5 по 9 октября.
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