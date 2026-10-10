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Культуромания

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Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова признан лучшим на фестивале «Евразийский мост»

Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова признан лучшим на фестивале «Евразийский мост»

Фильм «Вата» узбекского режиссера Рашида Маликова признан лучшим на конкурсе игрового кино X Международного кинофестиваля «Евразийский мост», который проходил в Москве с 5 по 9 октября.

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