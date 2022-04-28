Определились все участники Кубка Стэнли-2022

Стали известны все 16 участников плей-офф НХЛ-2022. Последним путевку в турнир завоевал «Даллас». Также от Западной конференции в Кубке Стэнли сыграют «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

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