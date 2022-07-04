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ДНР на очереди: космонавты с МКС обратились к Донбассу после полного освобождения ЛНР

ДНР на очереди: космонавты с МКС обратились к Донбассу после полного освобождения ЛНР

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили жителей ЛНР с днем освобождения, а также обратились ко всем жителям Донбасса сообщил Роскосмос, пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем Telegram-канале.

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