56-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл посетила концерт Канье Уэста в Мадриде. В своём инстаграме* она показала фото, на котором был также замечен всемирно известный южноафриканский диджей Black Coffee (настоящее имя — Нкосинати Инносент Мапхумуло).