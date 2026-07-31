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SPLETNIK

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Наоми Кэмпбелл посетила концерт Канье Уэста в Мадриде

Наоми Кэмпбелл посетила концерт Канье Уэста в Мадриде

56-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл посетила концерт Канье Уэста в Мадриде. В своём инстаграме* она показала фото, на котором был также замечен всемирно известный южноафриканский диджей Black Coffee (настоящее имя — Нкосинати Инносент Мапхумуло).

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