В Ростовской области сбили 12 дронов: какие районы атаковали ВСУ

Всего Украина ударила по четырём муниципалитетам.В ночь на 13 апреля ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территориям Ростовской области.
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