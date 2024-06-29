ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Блумберг давно скатился на уровень жёлтой, туалетной бумаги. В частности приведенное выше "пророчество" - всего лишь большой Пук. НИКАКОГО подарка ни ВВП, ни России, Ле Пэн, и ее партия не принесут. Эта мадам и ее молодой "рупор" уже начали послевыборный откат на позиции предшественника. Так например, уже заявлено, что поставки боеприпасов и другого военного оборудования в 404-ю страну они продолжат. Войска посылать не будут. Так и микрон вряд ли собирался посылать свое РЕГУЛЯРНОЕ воинство в руину. Попиариться взбрендило, вот Эммочку и понесло. Другими словами , "новые правые" это те же яйца микролеона, только в профиль.