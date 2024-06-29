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Bloomberg: успех Марин Ле Пен — большой подарок Путину

Bloomberg: успех Марин Ле Пен — большой подарок Путину

Победа правого «Национального объединения» на парламентских выборах может угрожать европейской интеграции и поддержке военных усилий Украины, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Блумберг давно скатился на уровень жёлтой, туалетной бумаги. В частности приведенное выше &quot;пророчество&quot; - всего лишь большой Пук. НИКАКОГО подарка ни ВВП, ни России,  Ле Пэн, и ее партия не принесут. Эта мадам и ее молодой &quot;рупор&quot; уже начали послевыборный откат на позиции предшественника. Так например, уже заявлено, что поставки боеприпасов и другого военного оборудования в 404-ю страну они продолжат. Войска посылать не будут. Так и микрон вряд ли собирался посылать свое РЕГУЛЯРНОЕ воинство в руину. Попиариться взбрендило, вот Эммочку и понесло. Другими словами , &quot;новые правые&quot; это те же яйца микролеона, только в профиль.
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