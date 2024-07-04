Сергей Коркин: чем же является пространство сна?

В

Воробей

Сновидения, как и происходящее в реальности - результат творчества Творца. ВСЁ без исключения творит Он. Хотя, некоторые вещи Он творит исходя из несколько других соображений, чем это в отношении огромного подавляющего большинства событий. А потому, и так называемые осознанные сновидения - такие же творения Творца. Просто, это отдельная категория творений. Не в этом заключается Цель Творения.