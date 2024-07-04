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Велемудр. Мир тесен.

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Сергей Коркин: чем же является пространство сна?

Сергей Коркин: чем же является пространство сна?

Российский исследователь осознанных сновидений Сергей Коркин не так хорошо известен, как, например, Михаил Радуга, однако, в его книге "Осознанные сновидения" также содержатся сведения, которые могут быть интересны тем, кто интересуется этой необычной тематикой.

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Комментарии
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В
Воробей
Сновидения, как и происходящее в реальности - результат творчества Творца. ВСЁ без исключения творит Он. Хотя, некоторые вещи Он творит исходя из несколько других соображений, чем это в отношении огромного подавляющего большинства событий. А потому, и так называемые осознанные сновидения - такие же творения Творца. Просто, это отдельная категория творений.  Не в этом заключается Цель Творения.
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16 час.
Геннадий Свешников
Не знаю, на что способно моё сознание,но сон- это единственная для меня возможность, побывать за пределом разумного;как на яви 😱👍😇
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16 час.
алекс кузь
Какие точные смысловые находки. Сон наяву, это про электронные выборы и театральность службы в храмах
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13 час.

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