Российский исследователь осознанных сновидений Сергей Коркин не так хорошо известен, как, например, Михаил Радуга, однако, в его книге "Осознанные сновидения" также содержатся сведения, которые могут быть интересны тем, кто интересуется этой необычной тематикой.
Сергей Коркин: чем же является пространство сна?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Сновидения, как и происходящее в реальности - результат творчества Творца. ВСЁ без исключения творит Он. Хотя, некоторые вещи Он творит исходя из несколько других соображений, чем это в отношении огромного подавляющего большинства событий. А потому, и так называемые осознанные сновидения - такие же творения Творца. Просто, это отдельная категория творений. Не в этом заключается Цель Творения.
Ответить
16 час.
Геннадий Свешников
Не знаю, на что способно моё сознание,но сон- это единственная для меня возможность, побывать за пределом разумного;как на яви 😱👍😇
Ответить
16 час.
алекс кузь
Какие точные смысловые находки. Сон наяву, это про электронные выборы и театральность службы в храмах
Ответить
13 час.
Свежие комментарии