Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. Вот не отпускает нас тема противостояния Хамас и ЦАХАЛ – но это всего лишь внешняя атрибутика целого ряда событий, которые давно вели к подобному плачевному результату.
Палестинский капкан
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Nikolia Vovchenko
Афтор,не читай американских газет перед обедом...
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21 час.
Yak Vit
Отличная аналитика, спасибо! Первый раз встречаю статью, где всё разложено чётко, доказательно, ёмко и вместе с тем достаточно сжато. Автор, пиши ещё! 👍 Кстати, я тоже склонен видеть причиной во многих происходящих конфликтах именно создаваемые торговые пути, контроль над которыми позволит в формирующемся будущем многополярном мире процветать. Или, если не иметь такого контроля, то держава в будущем утрачивает статус даже региональной и становится никому не интересным второразрядным государством. Какой была, например, Россия в допетровские времена, не имевшая в те времена выхода к морям. Если Россия сейчас останется в стороне от формирующихся торговых путей, то именно это её и ждёт. Кстати, хотелось бы услышать мнение автора о формирующемся новом Шёлковом пути - не потому ли Россия построила Крымский мост и по идее должна взять под контроль причерноморские земли Украины? Не потому ли американцы начали активничать в Армении, вынуждая Пашиняна оторваться от России и в Казахстане раздувают русофобию, что желают контролировать формирующийся торговый путь Север-Юг? Не потому ли украинцы так болезненно относятся к наличию у России Крымского моста и имеют какое-то даже иррациональное желание его разрушить, что их к этому науськивают англосаксы, которым новый Шёлковый путь - как кость в горле?
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21 час.
Юрий Рязанов
По моему шелковый путь не нужен европе. . она растеряла все свои достоинства осталось потерять умы достойных людей и нет Европы.Если все навалятся на израильских фашистов , то такой язвы не будет, иначе удачи не видать , эта мразь постоянно будет дебоширить в этом регионе
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12 час.
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