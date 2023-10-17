Палестинский капкан

Yak Vit

Отличная аналитика, спасибо! Первый раз встречаю статью, где всё разложено чётко, доказательно, ёмко и вместе с тем достаточно сжато. Автор, пиши ещё! 👍 Кстати, я тоже склонен видеть причиной во многих происходящих конфликтах именно создаваемые торговые пути, контроль над которыми позволит в формирующемся будущем многополярном мире процветать. Или, если не иметь такого контроля, то держава в будущем утрачивает статус даже региональной и становится никому не интересным второразрядным государством. Какой была, например, Россия в допетровские времена, не имевшая в те времена выхода к морям. Если Россия сейчас останется в стороне от формирующихся торговых путей, то именно это её и ждёт. Кстати, хотелось бы услышать мнение автора о формирующемся новом Шёлковом пути - не потому ли Россия построила Крымский мост и по идее должна взять под контроль причерноморские земли Украины? Не потому ли американцы начали активничать в Армении, вынуждая Пашиняна оторваться от России и в Казахстане раздувают русофобию, что желают контролировать формирующийся торговый путь Север-Юг? Не потому ли украинцы так болезненно относятся к наличию у России Крымского моста и имеют какое-то даже иррациональное желание его разрушить, что их к этому науськивают англосаксы, которым новый Шёлковый путь - как кость в горле?