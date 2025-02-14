Правительство Великобритании расширило санкционный список против России

Так, под санкции попали российский предприниматель Артем Чайка; директор федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин; замминистра обороны РФ Павел Фрадков; завод «Киров-Энергомаш»; компания «Росатом Аддитивные технологии».
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