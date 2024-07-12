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Врач-гастроэнтеролог: избыток фруктов может привести к ожирению и диабету

Врач-гастроэнтеролог: избыток фруктов может привести к ожирению и диабету

Некоторые фрукты содержат высокие уровни фруктозы.В разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного потребления фруктов, которое может привести к нежелательным последствиям для здоровья, таким как ожирение и диабет.

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