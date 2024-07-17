Советская авиация в каталоге

Всем бобров! Несколько дней назад в старой телефонной будке, в которой построили небольшую библиотеку (Германия), я нашел вот такой каталог: Извините, криво… Я всегда восхищался примером советской авиации.
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