ГАИ проводит мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей и бесправников.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также профилактики правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, не имеющими права управления и находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ОГАИ Бобруйского РОВД с 27 по 30 октября проводит профилактические мероприятия.
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