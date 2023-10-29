ГАИ проводит мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей и бесправников.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также профилактики правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, не имеющими права управления и находящимися в состоянии алкогольного опьянения, ОГАИ Бобруйского РОВД с 27 по 30 октября проводит профилактические мероприятия.