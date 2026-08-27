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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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US Open. Медведев, Рублев и Джокович попали в одну четверть, Алькарас на старте сыграет с Сафиуллиным

Определилась сетка мужского US Open . Турнир пройдет с 30 августа по 13 сентября. Даниил Медведев (7) попал в третью четверть – в стартовом матче он сыграет с квалифаером или лаки-лузером.

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