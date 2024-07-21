Москвичи и краснодарцы смотрят сериалы чаще других россиян

Интерес к онлайн-кинотеатрам в 2024 году вырос на 45% За первое полугодие 2024 года общее время, потраченное зрителями на просмотр фильмов и сериалов с помощью онлайн-ресурсов, выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.