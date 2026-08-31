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Царьград

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Эксперт: Зеленский усилил безопасность в преддверии Дня независимости

Эксперт: Зеленский усилил безопасность в преддверии Дня независимости

Украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры безопасности из-за опасений за свою жизнь. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наращение безопасности связано с предстоящим Днем независимости Украины, который отмечался 24 августа.

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