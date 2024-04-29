«Русские смогли»: в США раскрыли, что случится с дальнобойным оружием ВСУ

Украинские военные не добьются никаких результатов от использования американских дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Вооруженные силы России заглушат их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х.