Юлия Предыбайло: Экстренная информация РСЧС: Усиление юго-западного ветра 17-22 м/с ожидается в Крыму 15 декабря

Экстренная информация РСЧС: Усиление юго-западного ветра 17-22 м/с ожидается в Крыму 15 декабря. МЧС предупреждает! Выход в море, горнолесную местность, нахождение вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач, русел рек и береговой линии опасно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии